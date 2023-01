Os melhores hidratantes de rosto para peles mistas e oleosas

Algo que incomoda quem tem a pele oleosa é utilizar produtos que, em dias mais quentes, acabam deixando o rosto mais oleoso do que o comum. E se você passa por isso, você provavelmente costuma buscar por hidratantes faciais ‘sequinhos’, que prologam a sensação de secura, não é mesmo? Para te ajudar nessa busca, confira as indicações a seguir, com os melhores hidratantes de rosto para peles oleosas e mistas.

Gel Creme Hidratante Antioleosidade Revitalif Hialurônico - L’Oréal Paris

A L’Oréal Paris começou a investir recentemente em produtos para pele oleosa e o gel hidratante Revitalift é uma das novidades da marca. Possui ótima absorção e é indicado para ser utilizado antes do protetor solar. Além disso, sua ação é anti-idade e antioleosidade.

Face Care Antissinais Intensive Reparador - Neutrogena

Indicado para ser utilizado à noite, o Face Care Intensive da marca Neutrogena tem como objetivo combater os sinais de envelhecimento além de hidratar a pele com toque seco. É o melhor hidratante da lista em termos de custo-benefício.

Gel Hidratante Facial Hydro Boost - Neutrogena

Outro produto da marca Neutrogena, mas desta vez em gel. De início, apresenta uma textura mais brilhosa, mas é totalmente absorvido rapidamente. Ideal para ser utilizado em dias quentes e em pele oleosa.

Hidratante Facial Aqua 360 - Bisyou

Um produto com fabricação nacional e que apresenta um toque 100% seco. Seu aroma é fresco, com sensação de banho tomado. Entre os benefícios estão o ácido hialurônico, o esqualano vegetal e o acquabio.

Hidratante Facial Hydra Jelly - Vult

Com bom custo-benefício, de início sua textura é um pouco mais grossa e firme, mas com boa secagem. É um produto que espalha bem, logo, rende mais.

