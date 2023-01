8 hidratantes faciais veganos ideais para peles secas

Se você tem uma pele seca e está pesquisando quais são os hidratantes mais recomendados para este tipo de pele, o canal do Youtube ‘Mare Talvez’ indica os melhores produtos, que além de hidratar. são veganos. Confira!

Hidratante facial OMG!

O hidratante com melhor custo-benefício da lista é um coringa, pois além de hidratar as peles mais secas, também segura a oleosidade de peles mais oleosas. Além disso, promete diminuir a vermelhidão e ajudar na descamação de peles sensíveis. Seu uso é indicado para antes da maquiagem e possui efeito matte.

Hidratante facial Sallve

Assim como a indicação anterior, é indicado para todos os tipos de pele, contudo, segundo a youtuber, é possível obter bons resultados em peles mais secas. Possui rápida absorção e um aspecto viçoso, que deixa um brilho suave na pele. Mas fique ligada pois na pele da apresentadora, após algumas horas de uso, o hidratante deixa as regiões do queijo e testa com aspecto oleoso.

Hidratante reparador Sallve

Outro produto da Sallve indicado é o hidratante reparador, com uso exclusivo para peles secas. Um pouco mais denso, também possui rápida absorção e é mais indicado para peles sensíveis e ressecadas.

Creme Ultra Repair Hidrabene

Indicado apenas para hidratação, sem efeitos de tratamentos, é indicado para peles secas e também sensíveis. Causa maciez na pele, hidratando profundamente.

Creamy Calming Cream

Segundo a youtber, esse é o creme mais indicado para quando a pele está sensível, restaurando e hidratando quando a pele está ressecada e machucada.

Outros produtos indicados por Mare são:

Blending facial Simple Organic;

Ômega vreme reparador com esqualano Biossance;

Water Gel Vizzela.

