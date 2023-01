Melhores hidratantes de 2023, de peles oleosas a ressecadas

Uma pele lisa e saudável não é obtida da noite para o dia, ainda mais se você sofre com o ressecamento, que acontece geralmente em dias frios.

Mas se você está buscando acabar com o problema, é preciso conhecer quais são os melhores hidratantes para este tipo de pele e qual valor cabe no seu bolso, afinal, existem ótimos hidratantes, dos mais baratos e com fórmula mais simples aos mais complexos e com um valor mais alto.

A seguir você confere os melhores hidratantes para peles ressecadas, que ainda ajudam na falta de brilho e até na sensibilidade.

Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel

Esse é um dos melhores hidratantes do mercado para peles mistas e oleosas, mas por consequência, apresenta um dos valores mais altos. Com rápida absorção na pele, promove uma sensação refrescante e controla a oleosidade da pele.

CeraVe Loção Hidratante Corporal

Com um dos melhores custos-benefícios, a marca CeraVe é uma das mais indicadas por médicos e esteticistas quando o assunto é saúde da pele. Indicado para peles secas e extra secas, não possui perfume, ideal para quem possui sensibilidade ou alergia a cheiros.

Neutrogena Body Care Intensive Extra Care

Se você busca um hidratante bom e barato, essa é a melhor opção. O produto promete ser mais intenso, com duas vezes mais agentes hidratantes.

Cetaphil Creme Hidratante

Se a sua pele é extremamente seca e possui sensibilidade, esse é um dos hidratantes mais indicados. Com seu óleo de amêndoas doce, proporciona maciez.

Monange Hidratante Desodorante Pele Extrasseca

Ocupando a categoria ‘hidratante de farmácia, não se deixe enganar pelo preço baixo, pois esse hidratante para pele extrasseca traz extrato de oliva, promovendo uma sensação hidrante intensa, deixando a pele com brilho com pouco tempo de tratamento.