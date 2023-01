Sonhar com doença: será que esse sonho indica algo negativo em sua vida?

O sonho com alguma doença pode trazer muita preocupação, mas se engana quem acha que esse tipo de sonho traz significados negativos. De acordo com o portal ‘Abstracta’, sonhar com doença pode indicar, em primeiro lugar saúde. Mas de modo gral, ele também propõe que você coloque ordem nos seus pensamentos para alcançar seus objetivos de forma mais rápida.

Sonhar que está doente

Além do significado principal, o modo como a doença aparece no sonho também pode trazer outra interpretações. Sonhar que você mesmo está doente, por exemplo, indica que você está saudável e que é um momento favorável na sua vida em vários aspectos. Contudo, nunca é demais realizar exames de rotinas para verificar como anda a sua saúde.

Sonhar parente doente

Um outro sonho comum e preocupante é aquele onde aparece um parente doente, seja alguém próximo ou distante. Tome cuidado pois esse sonho pode indicar alguma intriga familiar causada por fofoca. Nesse momento, você deve se manter calmo e prestar atenção em como as coisas vão se encaminhar. Seja a pessoa mais consciente da família e converse com todos os envolvidos para resolver a situação.

Sonhar com morte em virtude de doença

Se durante o seu sonho algum amigo seu falece em virtude de alguma doença, o portal explica que a pessoa que aparece no sonho pode estar passando por algum problema. Outra indicação é que esse amigo pode star distante e você esteja apenas preocupado com essa pessoa. Aproveite o momento para fazer uma visita ou ligar para verificar como andam as coisas com ele.

