Esses sonhos parecem ruins, mas na verdade indicam coisas positivas

Você já se pegou assustado por sonhar algo muito negativo e achar que aquilo iria acontecer na vida real? Saiba que não é preciso medo, pois nem sempre os sonhos devem ser levados ao ‘pé da letra’.

Acidentes, morte, queda... Todos esses acontecimentos na vida real são muito negativos e trazem tristeza e medo para a vida das pessoas, contudo, no mundo dos sonhos, eles podem ter explicações totalmente contrárias.

Confira a seguir os sonhos que parecem ruins, mas indicam coisas positivas:

Sonhar que está doente

Ao acordar de um sonho onde você está doente ou vê alguém nessas condições, não é preciso se preocupar com algo de errado com você. É claro que realizar checkups sempre é indicado, mas o sonho pode ser um aviso que você está bem de saúde.

Sonhar com morte

‘A morte é única certeza da vida’ é um clichê comum de ser ouvido, mas se você já sonhou com isso, provavelmente foi inundado por um sentimento de preocupação. Seja alguém conhecido ou desconhecido, a primeira coisa que alguém faz após esse tipo de sonho é procurar saber da pessoa que apareceu falecida. Contudo, esse sonho indica saúde para quem está vivo, mas se a pessoa do sonho realmente já morreu, pode ser presságio de uma ajuda financeira que você vai receber.

Sonhar com cobra

Um sonho horripilante, já que muitas pessoas têm medo só de pensar em cobra. Se o animal que aparece no sonho for grande, isso é indicação de fidelidade dos seus amigos e familiares, mas se a cobra for pequena, aí você pode se preocupar pois indica traição.

Sonhar com afogamentos

O sonho com o afogamento parece desesperador, mas ele também é um presságio de boas notícias.

Com informações do site Capricho.

