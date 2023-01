O que significa sonhar com ligação? Imagem: Pexels

Cada vez mais as ligações via celular estão se tornando algo incomum no cotidiano das pessoas. Os jovens, principalmente, estão preferindo trocar mensagens e resolver tudo por texto. Mas ainda existem aqueles que gostam de conversar e ouvir a voz, seja de um amigo, namorado ou um ente querido que está longe.

E quando a ligação invade os nossos sonhos? O que será que isso quer dizer? Os sonhos possuem diversos significados e os elementos presentes no sonho podem mudar completamente a explicação. Na ligação você conversava com alguém conhecido? Você parecia preocupado? Você não vê essa pessoa a muito tempo? Veja as possíveis explicações a seguir.

A explicação principal para esse sonho é que em breve alguém que você não via há tempos pode aparecer na sua vida. Essa pessoa é muito querida por você e quando menos esperar, ela vai aparecer ou de surpresa ou avisando antes. Sonhar com ligação também pode significar boas notícias, como uma promoção no trabalho.

Telefone tocando

Se no sonho você apenas escuta o telefone tocando, mas não atende, pode ser um presságio negativo. Você talvez esteja passando por um momento turbulento, enxergando apenas o lado ruim das coisas. Mentalize que tudo na vida é aprendizado e que fases ruins servem para fortalecer.

Amigo te ligando

Caso você tenha atendido a ligação no sonho e essa pessoa é um amigo, ao acordar, busque saber mais notícias sobre ele. Talvez essa amizade tenha você como uma pessoa que demonstra conforto e apoio, ou vice-versa. O sonho também pode indicar que você está querendo compartilhar boas notícias com alguém, e talvez essa seja a pessoa indicada.

