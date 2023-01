O que significa sonhar com números?

Os sonhos podem ter os significados mais diferentes possíveis, mas quem sonha com números corre para acordar e anotar os numerais que apareceram durante o sonho. Vai que esses são os números da sorte, não é mesmo? Mas o que será que os números que aparecem no sonho representam? Será que eles realmente indicam boa sorte? Veja os principais significados a seguir.

Sonhar com números pares

Se você já começou os primeiros dias do ano sonhando com números pares, de acordo com o site ‘Sonhos’, isso indica que você vai passar por momentos que precisam de decisões sérias e difíceis. Caso você se depare com essa situação, pense muito bem no que você vai fazer antes de tomar qualquer atitude e tenha muita calma.

Sonhar com números ímpares

Contudo, se você sonhou com números ímpares, isso pode indicar um bom presságio. Você terá sorte e está pronto para viver esse momento próspero.

Sonhar com sequência de números repetidos

Se durante o sonho você notou que algum número aparece repentinamente, isso pode ser a indicação de alguma área da sua vida que você não está dando tanta importância. Perceba tudo que está acontecendo na sua vida e tente focar naquilo que você esteja deixando de lado.

Sonhar com número de telefone

Uma outra característica comum em sonhos é sonhar com algum número que aparenta ser de telefone, seja ele algum número conhecido ou não. De qualquer forma, essa é a indicação de que você pode receber uma visita de algum amigo ou familiar. Se você reconhece o telefone, provavelmente alguma questão que você negligenciou por muito tempo pode voltar para a sua vida e talvez seja a hora de encarar os fatos.

Sonhar com número de apartamento

O sonho com o número de alguma casa ou apartamento indica um desejo de segurança, seja profissional ou financeira. Caso o número seja da sua própria residência, indica estabilidade em sua vida.

