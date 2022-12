O que significa sonhar com viagem? Imagem: Pexels

O final do ano é marcado por momentos de mudanças, reflexões, promessas e também por viagens. Todos esses movimentos ao mesmo tempo faz com que muitas pessoas sonhem, devido à carga emocional nessa época. Mas será que sonhar que está prestes a fazer uma viagem ou até mesmo com um acidente enquanto estava viajando é algo bom o ruim?

Segundo o portal Abstracta, a viagem no sonho representa uma necessidade de autoconhecimento. Pode demonstrar ainda que mudanças estão prestes a acontecer na sua vida ou ainda que você está simplesmente ansioso por uma viagem que está se aproximando. De qualquer forma, tudo isso tem a ver com a chegada de um novo ano, por isso é comum sonhos desse tipo na reta final do ano.

Sonhar que está esperando alguém

O sonho com viagem possui algumas particularidades, entre elas o sonho que está esperando alguma pessoa. Isso pode ser um indício de uma nova amizade que pode chegar na sua vida ou alguma outra novidade.

Sonhar que está viajando de carro

O carro no sonho indica o caminho que você está percorrendo até alcançar seus objetivos. Pode ser que durante o caminho no sonho você passe por obstáculos, esteja trânsito ou você presencie algum acidente. Isso nada mais é do que o retrato da vida, já que pelo seu caminho você vai encontrar dificuldades, mas é preciso continuar seguindo viagem.

Sonhar que se perdeu durante a viagem

Caso no sonho você esteja na companhia de um amigo ou um grupo e se perdeu deles, pode ser que você se sinta sozinho. Isso indica que você precisa da opinião dos outros para se validar e não consegue tomar opiniões sozinho.

Sonhar com viagem no tempo

Um dos sonhos mais emblemáticos envolvendo viagem é a viagem no tempo. Seja voltando ao passado ou indo para o futuro, o sonho indica que você deseja fugir da realidade e não aceita a sua vida do jeito que ela é.