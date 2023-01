Perfumes femininos para você utilizar como assinatura

Você o que é ‘perfume assinatura’? O nome é dado às fragrâncias que podem ser utilizadas em qualquer momento e que muitas pessoas costumam utilizar no dia-a-dia, se tornando um ‘aroma registrado’.

Não são todos os perfumes que cabem nessa categoria, já que aromas mais fortes ou ideais para certas temperaturas não tão tão indicados, e sim aromas mais suaves e agradáveis. Se você quer descobrir quais perfumes mais indicados para usar como assinatura, veja a lista a seguir.

Wild Rose - Mahogany

Como o nome já diz, um perfume repleto de notas de rosas e outras flores.

As notas de topo são Pera, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Rosa Turca, Rosa de Maio, Gerânio e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar e Baunilha.

Ana Furtado - Jequiti

O perfume nacional Ana Furtado lembra o clássico importado Miss Dior, com um aroma de fundo maduro e vintage, que geralmente agrada as mulheres mais velhas.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Rosa, Jasmim Sambac e Frésia e as notas de fundo são Patchouli, Baunilha e Vetiver.

Botica 214 Peônia & Apricot - O Boticário

Um perfume floral frutado, com aroma fresco e levemente adocicado. Além disso, possui ótima fixação e projeção.

As notas de topo são Damasco, Flor de Maçã, Bergamota, Pomelo e Mandarina. As notas de coração são Peônia, Pêssego Branco, Íris e Lichia e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli, Sândalo e Baunilha.

