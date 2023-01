5 perfumes femininos SUPER ELOGIADOS

Ao utilizar um perfume, uma das características mais buscadas é um aroma cheiroso e que seja sentido à distância. Mas para isso, é preciso acertar nas fragrâncias, já que algumas se mostram mais suaves e intimistas. Então que tal descobrir os perfumes femininos que chamam a atenção e são super elogiados? Confira!

Elysée Blanc - O Boticário

Uma fragrância dourada e iluminada, com um aroma floral adocicado. Pode ser usado como assinatura, pois funciona de dia e de noite.

Possui notas de topo em Pêssego, Ameixa, Ameixa de Damasco, Pera e Framboesa. As notas de coração são Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Íris, Rosa Damascena e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Açúcar mascavo, Patchouli, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Vetiver e Cedro.

Essencial Estilo - Natura

Não se deixe enganar pelo frasco preto, que causa a falsa impressão que o perfume é uma bomba. Na verdade a fragrância é suave e agrada muitas pessoas.

As notas de topo são Pêssego, Mandarina Italiana, Laranja, Damasco, Limão Italiano, Toranja, Maçã Verde e Framboesa. As notas de coração são Rosa Turca, Flor de Laranjeira, Peônia, Lírio-do-Vale, Magnólia e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Cashmeran, Almíscar, Baunilha, Pralinê, Âmbar, Sândalo e Patchouli.

Yes For Her - In The Box

Se você prefere os inspirados, Yes For Her, da In The Box é inspirado em Yes I Am, da Cacharel. Seu aroma é muito agradável e as notas de topo de framboesa, tangerina, bergamota e limão. As notas de coração são flor de gengibre, gardênia, Jasmin, âmbar, flor de laranjeira e rosa e para finalizar as notas de fundo são cardamomo, leite, sândalo, madeira de âmbar, benjoin, caramelo, cumarina, alcaçuz e baunilha. Um perfume bem fresco, doce e cremoso.

Eudora Unique - Eudora

As notas de topo são Ameixa, Pêssego, Frutas Vermelhas e Cereja. As notas de coração são Jasmim Sambac, Lírio-do-Vale e Tagetes. As notas de fundo são Âmbar, Patchouli, Almíscar e Açúcar mascavo.

Pear & Vanilla - Nuancielo

Outra fragrâncias inspirada, nessa vez em La Belle, de Jean Paul Gaultier. Sua notas são Pera, Vetiver e Baunilha.

A lista foi retirada do canal Juliara Ferreira.