3 perfumes masculinos nacionais que lembram importados

Está afim de exalar um aroma diferenciado e com características de importado, mas não quer gastar muito? Que tal encontrar esse tipo de fragrância entre os perfumes nacionais?

Propositalmente ou não, alguns perfumes de marcas nacionais acabam chegando bem próximo das notas e aromas de fragrâncias importadas, fazendo com que os colecionares não precisem desembolsar um valor muito alto para exalar um aroma chique. Confira a seguir 5 perfumes masculinos que lembram importados.

Quasar Brave - Sauvage Dior

O perfume da O Boticário é um aromático com toques amadeirados. Funciona muito bem de dia e também de noite e seu uso é mais indicado para dias quentes.

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e as notas de fundo são: Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli. Seu aroma lembra uma fragrância bem famosa atualmente: o Sauvage, da Dior.

Uomini - Dolce & Gabbana Pour Homme

A fragrância tradicional de Uomini tem um aroma bem próximo ao Dolce & Gabbana Pour Homme, um clássico da perfumaria importada.

Suas notas de topo são Folhas de Limão, Bergamota e Gálbano. Já as notas de corpo são compostas por Tomilho e Manjericão e as notas de fundo Musgo de Carvalho, Musk, Sândalo e Vetiver.

Essencial Elixir - CH Men Privé

Fragrância com toque amadeirado, perfeita para noites mais frias. Seu perfume é bem próximo ao de CH Men Privé.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Cardamomo, Pimenta Preta, Mandarina, Cassis, Toranja, Sálvia, Junípero ou zimbro e Limão. As notas de coração são Couro, Lavanda, Violeta e Gerânio e as notas de fundo são Conhaque, Baunilha, Benjoim, Sândalo, Vetiver, Cedro, Patchouli, Almíscar e Musgo de Carvalho.

