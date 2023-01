6 perfumes femininos lançados em 2022 e que fizeram MUITO SUCESSO

Mesmo que a frase ‘Ano Novo, vida nova’ faça sentido para você, existem algumas coisas que são possíveis de trazer do ano que passou aplicar nesse. As lembranças e as conquistas, por exemplo, são coisas você provavelmente não vai querer apagar. E que tal trazer junto com esses itens os bons aromas de 2022?

O ano que passou foi repleto de ótimos lançamentos do mundo da perfumaria, e caso você tenha deixado passar algum deles, veja a lista a seguir, com os melhores perfumes femininos nacionais de 2022.

Floratta Fleur D’ Éclipse - O Boticário

Um perfume que se assemelha ao 212 VIP Rosé, porém de forma mais intensa e amadeirada. É o queridinho entre as mulheres que desejam seduzir e é ideal para momentos festivos.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Lichia, Pera, Bergamota e Creme. As notas de coração são Rosa Turca, Magnólia, Osmanthus e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli, Vetiver e Âmbar.

Ilía Plena - Natura

Possui poucas notas, mas que traz um aroma único. De início, é possível sentir um aroma de rosas, que se desenvolve para um floral branco adocicado. Também é sensual e possui bom desempenho.

A nota de topo é Rosa. A nota de coração é Pataqueira e a nota de fundo é Almíscar.

Sucré Juteux - In The Box

Essa fragrância ganhou o prêmio Atualidade Cosmética como melhor perfume de 2022. Traz um aroma diferenciado e único com saída frutada explosiva e que se desenvolve para um aroma floral mais calmo.

As notas de topo são Íris, Framboesa, Groselha Preta, Tangerina e Laranja. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Patchouli, Benjoim, Rosa e Caramelo e finaliza com notas de fundo são em Madeira de Âmbar, Fava Tonka, Baunilha, Cedro e Almíscar Branco.

Saron - Nuancielo

Inspirado no Baiser Vole, da casa Cartier, apresenta lírio, notas verdes e cítricas, lembrando um aroma de sabonete chique.

Far Away Splendoria - Avon

Uma fragrância que se tornou top 1 da linha para muitos especialistas e amantes de perfumes. Envolvente e sedutor, traz um aroma de ameixa marcante, juntamente com floral branco e oud branco.

A nota de topo é Oud Branco. As notas de coração são Gardênia e Ameixa e a nota de fundo é Baunilha de Bourbon.

Emily in Paris - Mahogany

Lançado no final do ano, seu nome é inspirado na série da Netflix. As notas de topo são Frutas Vermelhas, Maçã do Amor, Pera, Pimenta Rosa e Limão Siciliano. As notas de coração são Champanhe, Macarrons, Baunilha, Jasmim, Rosa e Íris e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Mel, Âmbar, Madeira de Âmbar, Cedro do Himalaia e Patchouli.

Com informações da youtuber Juliara Ferreira.

