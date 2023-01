Você gosta de colecionar perfumes e busca sempre conhecer novas fragrâncias? Então você provavelmente já ouviu falar dos perfumes que estão na lista a seguir. Mas além de ouvir falar, saiba que eles estão entre as fragrâncias nacionais mais famosas e indicadas da atualidade. Por isso, adicioná-los ao seu acervo neste ano pode ser uma boa escolha. Confira a seguir 7 perfumes masculinos nacionais para você conhecer em 2023!

Malbec Black - O Boticário

A linha de perfumes mais famosas da empresa O Boticário contém fragrâncias para todos os gostos, entre os amadeirados mais leves aos mais intensos. Malbec Black se encaixa nesse segundo grupo, com notas de canela e madeiras bem características.

As notas de topo são Canela, Cardamomo, Gengibre, Limão, Junípero ou zimbro e Bergamota. As notas de coração são Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Olíbano, Sândalo, Âmbar, Cashmeran e Patchouli.

Zaad - O Boticário

Ao contrário de Malbec Black, a marca também apresenta um perfume aromático que parece até mesmo importado. Mesmo sendo uma fragrância fresca, possui alta performance, projeção e fixação.

As notas de topo são Notas Verdes, Coentro, Bergamota e Bagas de Zimbro ou Junípero. As notas de coração são Noz-moscada indonésia, Cedro, Cravo, Orquídea e Patchouli e as notas de fundo são Musgo sérvio, Almíscar, Sândalo Australiano e Âmbar.

Essencial Exclusivo - Natura

Se você é fã da marca Natura, Essencial Exclusivo é um forte candidato à perfume marcante. Assim como Black, é uma fragrância mais forte e até mesmo difícil de agradar.

As notas de topo são Conhaque, Maçã Granny Smith, Cardamomo, Gengibre e Manjericão. As notas de coração são Pimenta Rosa, Lavanda, Gerânio e Artemísia e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Patchouli, Musgo e Notas de Óleo.

A lista com os melhores perfumes nacionais da atualidade continua com as seguintes fragrâncias: