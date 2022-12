Horóscopo revelador de dezembro para os signos de Áries, Leão e Sagitário

Dezembro de 2022 começou e cada signo do zodíaco recebe um horóscopo revelador que trará acontecimentos, energias e respostas sobre os próximos dias.

Confira as previsões para Áries, Leão e Sagitário:

Áries

Dezembro será de boas energias em todos os sentidos. Esse é o mês do amor e esse sentimento chega a sua vida sem limites. Um parceiro estável pode falar sobre formalizar o relacionamento.

Equilibre seu lado intenso e de caráter forte para não ter conflitos. Você terá que dormir mais e se exercitar para que sua mente esteja 100%. Cuide das dores nas costas e no pescoço .

Você vai comprar uma passagem para viajar ou faz planos com um grupo que ama. Cuidado com as fofocas, sua luz é a inveja dos outros, então você não deve dar atenção às polêmicas que surgem ao seu redor.

Veja também: A imagem que você escolher revela o que trava a sua vida amorosa

Leão

Você viverá 31 dias cheios de novas emoções para sua vida. Viagens e pessoas compatíveis se aproximam. Lembre-se de que seu signo se sente melhor quando tem companhias que ama.

Será um mês de dezembro cheio de presentes e boas surpresas. Cuide de problemas no estômago ou intestino; lembre-se de que somos o que comemos, então procure ter uma alimentação mais saudável.

Convites ou oportunidade para uma viagem. Evite brincar com o sentimento das pessoas e lembre-se que se você não quer algo sério com alguém, é melhor dizer isso e ser amigo.

Sagitário

A boa sorte o acompanha. Seu signo é o mais artístico e sociável, por isso toda a sua energia positiva e criatividade aflorará.

Dias de muita convivência com seus familiares e amigos, apenas procure não se meter nos problemas alheios; você pode dar conselhos, mas não forçar ninguém a segui-los.

Não seja mais tão dramático na sua vida profissional; se não te deram o que você queria é porque não era o momento, tenha paciência , pois a sua hora vai chegar. Contato com um amor que pode ser de Áries ou Virgem para falar sobre sentimentos.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!