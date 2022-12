A imagem que você escolher revela o que trava a sua vida amorosa

A conexão entre as imagens que escolhemos e nosso subconsciente podem ajudar a revelar alguns aspectos da nossa personalidade. Aliado ao Tarot e Oráculos, podemos compreender algumas questões profundas.

Saiba o que a imagem escolhida pode revelar sobre o que está travando sua vida amorosa:

Essa ilustração é do artista Christian Schloe, um austríaco que se dedica a obras surrealistas desenhadas digitalmente, pinturas e fotografia.

Reprodução (Christian Schloe)

Para quem optou pela primeira imagem, a necessidade de amar a si mesmo antes de expressar e dedicar seu amor ao outro é fundamental. Para poder se relacionar de forma saudável e atrair pessoas nessa mesma sintonia é preciso resolver alguns problemas internos e que ainda afetam seu lar ou família.

Colocar limites, dar o seu perdão sincero e superar algumas barreiras que já não fazem mais sentidos é um passo importante para viver o amor, assim como o autocuidado e maior dedicação a realizar coisas boas que beneficiam sua vida.

A imagem usada a seguir data de 1928 e trata-se da obra intitulada “Os Amantes”, do artista surrealista belga René Magritte.

Reprodução (René Magritte)

Quem escolheu a segunda imagem pode lidar com um problema que afeta muitas pessoas: se entregar completamente antes da hora certa. Tudo tem seu tempo e a paixão se torna inspiradora quando desenvolvida com confiança, consideração e a alegria de se sentir correspondido.

É importante recordar que algumas coisas merecem a espera, pois a sintonia que atingem são incomparáveis. Não deixe de se divertir e manifestar sua vontade de se relacionar ou encontrar o amor, mas considere entregar seu coração quando já possui algumas certezas.