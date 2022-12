4 perfumes masculinos que param o quarteirão e deixam rastro

Você é do tipo de homem que gosta de chamar a atenção e parar o quarteirão? Então confira as fragrâncias a seguir. Essas 4 fragrâncias indicadas pelo youtuber Luís Jordão são contratipos bombásticos, que deixam rastro e param quarteirão. Ou seja, chamam a atenção das mulheres.

Opel - Thera Cosméticos

Tem como inspiração olfativa Ombre Leather, de Tom Ford e traz em sua composição notas de topo em Cardamomo, as notas de corpo são Jasmim e Couro e as notas de fundo Âmbar, Patchouli e Musgo. É um perfume ideal para momentos românticos, como encontros e até mesmo balada. Fixa em torno de 12 horas, projetando três horas.

SK Vanilla Mirra - Sacratu

Inspirado em Myrrh & Tonka Body, de Jo Malone, SK Vanilla Mirra é uma fragrância oriental com notas de saída de Lavanda, Salvia e Insenso. Notas de Corpo de Jasmim, Violeta, Sândalo e Mirra e notas de fundo de Amêndoa, Baunilha, Musk e Fava Tonka.

Wild Elixir - Nuancielo

Lançado em 2022, as notas de topo são Canela, Noz-moscada, Cardamomo e Toranja. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Sândalo, Vetiver do Haiti, Alcaçuz, Âmbar e Patchouli ou Oriza. Esse perfume inspirado em Sauvage Elixir, de Dior, uma das fragrâncias masculinas mais famosas. Funciona muito bem em eventos noturnos para chamar muita atenção.

Homine Optimum - In The Box

A nota de saída deste perfume é Cardamomo. No corpo traz , Íris e Lavanda e as notas de fundo são Amadeiradas, Orientais e um toque de Baunilha. Já a sua Inspiração é Le Male Le Parfum - Jean Paul Gaultier.

