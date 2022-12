4 perfumes masculinos para você ARRASAR NO VERÃO

O verão está se aproximando e dias quentes combinam com perfumes refrescantes. Veja a seguir as melhores opções.

Kayak Aero

Kayak já é uma das minhas mais conhecidas do público masculino e a fragrância Aero une refrescante e qualidade em um único frasco. O perfume se mostra bem presente, com um aroma agradável e alta fixação e projeção.

Possui notas de As notas de Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomono topo. Continua com notas Oceânicas, Gerânio e Folhas de Violeta no meio e finaliza com notas de fundo em Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Zaad Expedition

Lançado em 2022, esse perfume de uma das linhas de luxo da O Boticário mostra que é possível unir elegância e refrescância em um único frasco. Funciona principalmente em dias quentes, mas se você usar com medida, também pode ser bem vindo à noite.

As notas de topo são Gin, Mandarina, Toranja, Bergamota, Laranja, Notas Aquáticas, Notas Verdes, Maçã e Tomilho. As notas de coração são Sálvia, Alecrim, Pimenta Preta, Violeta, Noz-moscada, Carvalho e Rosa e as notas de fundo são Vetiver, Sândalo, Almíscar, Notas Metálicas, Cedro, Notas Amadeiradas, Patchouli ou Oriza, Âmbar e Couro.

Hugo Man

Se você prefere os importados, você pode escolher um com um bom custo-benefício, mas que não deixa nada a desejar em qualidade.

Hugo Man de Hugo Boss possui uma composição simples de Maçã Verde no topo, Lavanda no coração e Pinheiro, Notas Amadeiradas e Bálsamo de Abeto no fundo.

L’Eau D’Issey Pour Homme

Mesmo com o nome difícil de pronunciar, essa é uma das fragrâncias mais cobiçadas entre os homens que trabalham em escritório . É preciso apenas cuidado pois, mesmo sendo um importado, é um aroma comum.

As notas de topo são Yuzu, Limão, Bergamota, Lúcia-lima, Mandarina, Cipreste, Calone, Coentro, Estragão e Sálvia. As notas de coração são Lótus azul, Noz-moscada, Lírio-do-Vale, Açafrão, Gerânio Bourbon, Canela do Ceilão e Resedá e as notas de fundo são Vetiver do Tahiti, Almíscar, Cedro, Sândalo, Tabaco e Âmbar.