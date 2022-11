5 perfumes femininos elegantes e agradáveis para você utilizar nas festas de final de ano

É chegado o mês dezembro, um dos mais aguardados por muita gente. Com as festas, reuniões familiares e trocas de presentes, fica até difícil ter tempo para decidir qual o look, acessórios e a fragrância especial para comemorar o Natal e a virada do ano. Para te ajudar, confira a seguir 5 perfumes femininos elegantes e agradáveis para utilizar neste fim de ano.

Egeo Dolce - O Boticário

Ideal para mulheres que gostam de aromas adocicados. Além de seduzir, a fragrância também diverte.

No topo traz notas de Sorvete de Framboesa, Nectarina. As notas de corpo são Acorde de Algodão Doce, Anis, Violeta e Madressilva e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Fava Tonka, Sândalo e Musk.

Luna Intenso - Natura

Combina com noites amenas, por isso nada de utilizá-lo em um almoço em família, hein?

As notas de topo são Groselha Preta, Pêssego e Pera. As notas de coração são Rosa, Jasmim Sambac, Violeta, Flor de Laranjeira e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Baunilha, Cedro, Sândalo e Almíscar.

E - Eudora

A fragrância mais clássica da marca Eudora traz um aroma chipre amadeirado.

As notas de topo são Bergamota, Damasco e Mandarina. As notas de coração são Rosa, Gardênia e Frésia e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha e Patchouli ou Oriza.

Floratta Red - O Boticário

As notas de topo são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Violeta e Lótus e as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Essencial Único - Natura

Um dos perfumes mais comentados e cobiçados do ano de 2022, tanto a versão feminina quanto a masculina.

As notas de topo são Pimenta Preta, Damasco, Ishpink e Cardamomo. Continua com as notas de coração em Jasmim Egípcio, Paramela, Íris, Rosa, Osmanthus, Frésia e Lírio-do-Vale e finaliza com as notas de fundo em Copaíba, Âmbar, Baunilha, Sândalo, Vetiver e Cedro.