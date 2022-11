Perfumes masculinos muito elogiados pelas mulheres

Você está solteiro e quer arrasar na balada ou em encontros casuais? Então essa lista é para você. O youtuber Bruno Silva listou quais são os perfumes importados masculinos que ‘levam as mulheres a loucura’ e você confere mais informações sobre eles a seguir.

The One - Dolce&Gabbana

De composição simples, essa é uma fragrância viril, imponente e sedutora. Como característica de um perfume sedutor, essa fragrância foi criada para ser utilizada durante à noite, mas também se encaixa em dias frios.

Ele é composto por notas de Toranja, Coentro e Manjericão no topo, com notas de coração em Gengibre, Cardamomo e Flor de Laranjeira e fecha com as notas de fundo em Âmbar, Tabaco e Cedro.

PI - Givanchy

Lançado na década de noventa, é considerado um clássico desta marca importada. Perfeito para as noites frias, é considerado um âmbar amadeirado, mas com uma presente forte de baunilha. É um perfume com ar de sedução.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos que AGRADAM FACILMENTE

Começa com as notas de topo: Mandarina, Estragão, Alecrim e Manjericão,. desenvolve para Anis, Néroli, Gerânio e Lírio-do-Vale e finaliza com Baunilha, Amêndoa, Fava Tonka, Benjoim e Cedro.

Gentleman Eau de Parfum Reserve Privée - Givenchy

Da mesma marca, o perfume combina sedução e virilidade. Com um aroma potente, traz notas de whisky e castanha bem aparentes.

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Íris e Castanha e as notas de fundo são Whiskey, Notas Amadeiradas e Âmbar.

Invictus Victory - Paco Rabanne

As notas de topo são Pimenta Rosa e Limão. As notas de coração são Lavanda e Olíbano e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 3 perfumes femininos da Natura com ‘cheiro de rica’

⋅ 4 perfumes femininos do O Boticário que vão entrar em promoção no fim do ano, segundo youtuber

⋅ 4 perfumes masculinos para usar a VIDA INTEIRA