Esses são os melhores perfumes femininos agradáveis, confortáveis e versáteis

Quem gosta de colecionar perfume costuma separar as fragrâncias em algumas categorias, como ‘trabalho’, ‘festa’, ‘calor’, ‘noite’, entre outras. Mas e na hora de presentear alguém? Qual será a categoria mais indicada? Segundo o canal do Youtube ‘Cheiro e Dicas’, os perfumes mais fáceis de presentar são aqueles agradáveis, confortáveis e versáteis. E essa lista que você confere a seguir.

Ilía - Natura

A versão tradicional de um dos queridinhos da marca foi lançado em 2015. Ele funciona tanto de dia quanto de noite, principalmente no verão. É composto por notas de topo de Framboesa, Groselha Vermelha, Flor de Laranjeira, Limão, Bergamota e Toranja Rosa. Notas de coração em Jasmim, Gardênia, Peônia, Rosa, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo em Baunilha, Fava Tonka, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Ella Radiance - Hinode

Um perfume perfeito para os dias quentes de verão, pois traz notas florais doces, além de possuir um aroma parecido com o importado J’Adore, de Dior. As notas de topo são Champaca e Violeta. As notas de coração são Orquídea, Rosa e Ameixa as notas de fundo são Pau-Rosa, Almíscar, Amora e Baunilha.

Lúmis - Eudora

Que tal um perfume que traz champagne em sua composição para você passar a virada de ano? Lúmis é um floral branco fresco de 2015 que traz Gardênia, Champanhe, Mandarina e Pimenta Rosa nas notas de topo. As notas de coração são Jasmim, Jasmim-Manga, Orquídea e Chocolate e ele finaliza com as notas de Almíscar, Segredo Eudora®, Creme e Âmbar.

Águas Lírio - Natura

Se você gosta de um perfume bem refrescante, Lírio, da linha Águas pode ser uma boa escolha. As notas de topo são Pomela, Pera, Lima, Kiwi, Manjericão e Ameixa. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Gardênia, Gerânio e Violeta e as notas de fundo são Almíscar e Âmbar.

