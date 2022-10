Telescópio Hubble da NASA flagra brilhante aglomerado de estrelas e registro impressiona; confira

Esta imagem tirada com o Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA mostra Terzan 1, um aglomerado globular que fica a cerca de 22.000 anos-luz da Terra na constelação de Escorpião.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, é um dos 11 aglomerados globulares que foram descobertos pelo astrônomo turco-armênio Agop Terzan entre 1966 e 1971, quando ele trabalhava na França, baseado principalmente no Observatório de Lyon.

Terzan 1 não é um novo alvo para o Hubble. Uma imagem do aglomerado foi divulgada em 2015 , tirada pela Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC2) do Hubble.

Como detalhado pela NASA, esse instrumento foi substituído pela Wide Field Camera 3 (WFC3) durante a missão de manutenção do Hubble de 2009.

O WFC3 tem um poder de resolução superior e um campo de visão mais amplo do que o WFPC2, e a melhoria é óbvia nesta imagem fantasticamente detalhada. Confira:

NASA revela detalhes de buraco negro gigantesco

Em outro registro impressionante, no coração do centro estrelado desta galáxia encontra-se um buraco negro com cerca de 100 milhões de vezes a massa do nosso Sol.

Como detalhado pela NASA, conhecida como Caldwell 67, a galáxia nesta imagem #HubbleClassic reside a cerca de 45 milhões de anos-luz de distância.

Seus braços espirais se estendem ainda mais além dessa visão – mais de 100.000 anos-luz

Ainda de acordo com as informações, um círculo de estrelas muito brilhante e brilhante compõe o centro de uma galáxia espiral. Os braços da galáxia se estendem para cobrir toda a imagem, pontilhada com rajadas arroxeadas de formação estelar. Confira:

