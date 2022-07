Assim funcionará o novo projeto da NASA que vai construir uma ‘sombra estelar’ no espaço para encontrar planetas

A Agência Espacial Americana (NASA) está apoiando o estudo em estágio inicial de um conceito para um observatório híbrido que combinaria um telescópio terrestre com uma sombra estelar baseada no espaço. O dispositivo vai bloquear o brilho das estrelas ao observar planetas fora do nosso sistema solar, conhecidos como exoplanetas, do solo.

Como detalhado pela NASA, o Observatório Híbrido para Exoplanetas Semelhantes à Terra (HOEE) converteria os maiores telescópios terrestres nos mais poderosos localizadores de planetas já feitos – e o público tem a oportunidade de fazer parte desse empreendimento inovador.

O design ideal permitiria uma embalagem compacta e implantação bem-sucedida uma vez em sua órbita terrestre. Ele também deve ter a menor massa possível para que os propulsores químicos possam mantê-lo alinhado durante as observações e os sistemas de propulsão possam mudar sua órbita para observar alvos diferentes – tudo isso usando o mínimo de combustível possível.

Uma maneira de identificar um exoplaneta na vasta escuridão do espaço e determinar sua habitabilidade potencial é observar a luz que ele reflete enquanto orbita sua estrela.

Como detalhado pela NASA, essa luz é influenciada por minerais de superfície, oceanos, continentes, clima, vegetação e os gases que compõem sua atmosfera. Mas a estrela geralmente produz um brilho ao observar os planetas a partir de telescópios terrestres, interrompendo as observações.

Starshades lançam uma sombra escura sobre a estrela sem bloquear a luz de seus planetas, proporcionando aos observadores uma visão melhor.

Ainda de acordo com as informações, as cinco melhores inscrições dividirão um prêmio de 7 mil dólares (Cerca de R$ 40 mil). O prazo final do concurso é 22 de agosto. O desafio é administrado pelo GrabCAD. Saiba mais sobre o desafio neste link.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA