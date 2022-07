Primeira imagem científica feita pelo Telescópio James Webb da NASA mostra registro inédito do Universo; confira registro

A primeira imagem científica feita pelo Telescópio James Webb da Agência Espacial Americana (NASA) mostra um registro inédito do Universo.

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden divulgou a primeira imagem colorida do Telescópio Espacial nesta segunda-feira, durante um evento público na Casa Branca em Washington.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, esta primeira imagem mostra as poderosas capacidades da missão Webb, uma parceria com a ESA (Agência Espacial Europeia) e a CSA (Agência Espacial Canadense).

James Webb é o principal observatório de ciência espacial do mundo, lançado em 25 de dezembro de 2021 em um foguete Ariane 5 do Spaceport da Europa, na Guiana Francesa.

Primeira imagem científica feita pelo Telescópio James Webb da NASA mostra registro inédito do Universo

A primeira imagem colorida de Webb revela milhares de galáxias, incluindo os objetos mais fracos já observados no infravermelho.

“O primeiro campo profundo de Webb não é apenas a primeira imagem colorida do Telescópio Espacial James Webb, é a imagem infravermelha mais profunda e nítida do universo distante, até agora. Esta imagem cobre um pedaço do céu aproximadamente do tamanho de um grão de É apenas uma pequena lasca do vasto universo”, disse o administrador da NASA, Bill Nelson.

Ainda de acordo com as informações, este campo profundo recorde fornece uma prévia do conjunto completo das primeiras imagens de Webb, que serão lançadas nesta terça-feira (12), em uma transmissão ao vivo na NASA Television.

Confira primeira imagem científica feita pelo Telescópio James Webb da NASA:

Texto com informações da NASA