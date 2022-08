Telescópio Gama Fermi da NASA faz descoberta histórica e desvenda importante mistério no espaço; confira detalhes

Os astrônomos há muito procuram os locais de lançamento de alguns dos prótons de maior energia em nossa galáxia. Agora, um estudo usando 12 anos de dados do Telescópio Espacial de Raios Gama Fermi da NASA confirma que um remanescente de supernova é exatamente esse lugar.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, Fermi mostrou que as ondas de choque das estrelas explodidas impulsionam as partículas a velocidades comparáveis à da luz. Chamadas de raios cósmicos, essas partículas assumem principalmente a forma de prótons, mas podem incluir núcleos atômicos e elétrons.

Como todos eles carregam uma carga elétrica, seus caminhos ficam confusos à medida que passam pelo campo magnético da nossa galáxia. Como não podemos mais dizer de que direção eles se originaram, isso mascara seu local de nascimento.

Mas quando essas partículas colidem com o gás interestelar perto do remanescente da supernova, elas produzem um brilho revelador em raios gama – a luz de maior energia que existe.

Como detalhado pela NASA, presas por campos magnéticos caóticos, as partículas atravessam repetidamente a onda de choque da supernova, ganhando velocidade e energia a cada passagem. Eventualmente, o remanescente não pode mais segurá-los e eles voam para o espaço interestelar.

Impulsionados para cerca de 10 vezes a energia reunida pelo acelerador de partículas mais poderoso do mundo, os prótons PeV estão prestes a escapar completamente de nossa galáxia.

Como detalhado pela NASA, um naufrágio de uma estrela em particular atraiu muita atenção dos astrônomos de raios gama. Chamado G106.3+2.7, é uma nuvem em forma de cometa localizada a cerca de 2.600 anos-luz de distância na constelação de Cepheus.

Um pulsar brilhante cobre a extremidade norte do remanescente de supernova, e os astrônomos pensam que ambos os objetos se formaram na mesma explosão.

“O Telescópio Fermi detectou raios gama de bilhões de elétrons-volts (GeV) de dentro da cauda estendida do remanescente. O VERITAS registrou raios gama de energia ainda mais alta da mesma região. Dois instrumentos mais detectaram fótons com energias de 100 trilhões de elétron-volts (TeV) da área sondada por Fermi e VERITAS”, detalhou a NASA.

O pulsar, J2229+6114, emite seus próprios raios gama como um farol enquanto gira, e esse brilho domina a região com energias de alguns GeV. A maior parte dessa emissão ocorre na primeira metade da rotação do pulsar.

Como detalhado pela NASA, a equipe efetivamente desligou o pulsar analisando apenas os raios gama que chegam da última parte do ciclo. Abaixo de 10 GeV, não há emissão significativa da cauda do remanescente.

Acima desta energia, a interferência do pulsar é insignificante e a fonte adicional torna-se prontamente aparente. A análise detalhada da equipe favorece predominantemente os prótons PeV como as partículas que conduzem essa emissão de raios gama.

Ainda de acordo com as informações, a NASA explora mistérios cósmicos – e esse quebra-cabeça em particular levou mais de uma década de observações de ponta para ser resolvido. Confira:

Texto com informações da Agência Espacial Americana