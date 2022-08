Sete anos atrás, o Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) capturou sua maior imagem já montada da galáxia de Andrômeda com ‘clareza brilhante’.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, com isso mostrando um trecho de 48.000 anos-luz de nosso vizinho galáctico exibindo mais de 100 milhões de estrelas nesta visão abrangente.⁣⁣

Já que a galáxia de Andrômeda fica a 2,5 milhões de anos-luz de distância, podemos identificar milhares de aglomerados estelares – um grupo compacto de centenas ou milhares de estrelas.

Nossa galáxia Via Láctea e Andrômeda são semelhantes em tamanho e forma, e estudando nossa galáxia irmã, podemos aprender muito sobre a nossa.

NASA divulga sequência reveladora captada pelo Telescópio Hubble no espaço; considerada a maior e mais imponente

Como detalhado pela NASA, sequência foi dividida em três imagens importante. A primeira mostra um ponto brilhante emanando da porção inferior esquerda da galáxia de Andrômeda com bandas que se estendem em todas as direções.

A luz recua no quarto superior da imagem para principalmente preto e pedaços de espaço azul com inúmeras estrelas.

Como informado, em sequência, a segunda foto tem luz se dissipando com faixas de roxo e azul dando lugar à escuridão do espaço.

Ainda de acordo com as informações, a terceira foto mostra uma faixa de estrelas azuis com inúmeras estrelas espalhadas pela imagem. Confira sequência:

Texto com informações da Agência Espacial Americana