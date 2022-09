5 perfumes femininos importados que fazem sucesso no Brasil Imagem: Pexels

Os perfumes de marcas importadas fazem sucesso no Brasil e na hora de escolher em qual deles investir, é importante entender qual a fragrância que mais combina. E para saber em qual investir, o Buscapé fez uma lista com alguns dos perfumes femininos mais vendidos do Brasil. Confira:

Good Girl - Carolina Herrera

As notas de topo são Amêndoa, Café, Bergamota e Limão. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Fava Tonka, Cacau, Baunilha, Pralinê, Sândalo, Almíscar, Âmbar, Madeira de Cashmere, Canela, Patchouli ou Oriza e Cedro.

Lady Million - Paco Rabanne

As notas de topo são Framboesa, Néroli e Limão de Amalfi. As notas de coração são Jasmim, Flor de Laranjeira Africana e Gardênia e as notas de fundo são Mel branco, Patchouli ou Oriza e Âmbar.

212 VIP Rosé - Carolina Herrera

As notas de topo são Champanhe Rosé e Pimenta Rosa as notas de coração são Flor de Pêssego e Rosa as notas de fundo são Almíscar Branco e Notas Amadeiradas

J’adore - Dior

As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota as notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro

CH - Carolina Herrera

As notas de topo são Fruta tropical, Bergamota, Toranja, Limão de Amalfi e Notas Aquáticas as notas de coração são Pralinê, Canela, Flor de Laranjeira Africana, Jasmim e Tintura de Rosa as notas de fundo são Camurça, Patchouli ou Oriza, Madeira de Cashmere, Sândalo, Almíscar, Cedro da Virgínia e Âmbar

