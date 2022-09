Qual o melhor perfume 1 Million? Veja o guia definitivo dessa linha

Se vocês se interessa pelo tema de cuidados com a pele e por perfumes, provavelmente já se deparou com a fragrância 1 Million, de Paco Rabanne. Ela é uma das mais queridas do publico masculino, sendo um dos importados mais vendidos no Brasil.

Contudo, a popularidade faz com que o aroma seja um pouco ‘batido’, ou seja, o cheiro se torna mais comum nos ambientes. Mas será que existe algum modo de utilizar o 1 Million e fugir disso? O canal ‘Style Scent’ lista as variadas versões da fragrância e indica quais as melhores escolhas.

1 Million tradicional

Lançada em 2008, a apresentação do perfume já explica muito. Seu frasco que imita uma barra de ouro mudou o mundo da perfumaria e alavancou a venda de importados no Brasil. Contudo, o uso de forma não indicada, ou seja, fora da estação ou do horário indicado, fez com que muitas pessoas enjoassem do aroma, que é mais indicado para climas frios e eventos noturnos. Quando lançada, fixava mais de dez horas e projetava em torno de cinco, porém perdeu intensidade com as reformulações ao longo dos anos, mas ainda possui bom desempenho.

As notas de topo são Mandarina Sanguínea, Toranja e Hortelã. As notas de coração são Canela, Notas Especiadas e Rosa e as notas de fundo são Âmbar, Couro, Notas Amadeiradas e Patchouli Indiano.

1 Million Absolutely Gold

Em 2012, a marca lançou o primeiro flanker do perfume, chamado de 1 Million Absolutely Gold.

A nota de topo é Mandarina. A nota de coração são Flores e a nota de fundo é Couro. É um pouco rara de se achar, porém apresenta muita qualidade.

1 Million Cologne

A versão colônia, lançada em 2015, não é muito conhecida das pessoas, talvez pelo nome cologne dar a impressão que o perfume é menos potente. De fato, de início o perfume possui uma saída mais leve e limpa, contudo, ele é classificado como eau de toilette, fixando em torno de oito horas e projetando por uma hora. Ideal para quem deseja um 1 Million mais suave e para ser utilizado no trabalho.

As notas de topo são Notas Oceânicas, Cítricos, Mandarina e Cardamomo. As notas de coração são Rosa e Bagas de Zimbro ou Junípero e as notas de fundo são Fava Tonka, Couro e Patchouli ou Oriza.

1 Million Prive

Um dos queridinhos da linha é a versão ‘privê'. Ela foge do lado ‘baladeiro’, e parte para uma versão mais quente, sensual e romântica. Por isso, sua projeção é mais intimista.

As notas de topo são Canela e Mandarina Sanguínea. As notas de coração são Tabaco e Mirra e as notas de fundo são Fava Tonka e Patchouli ou Oriza.

1 Million Lucky

É uma das versões mais fáceis de ser encontrada, com um dos aromas mais agradáveis, porém o apresentador do canal explica que a fragrância não possui um bom desempenho de projeção, e por isso, é possível de ser encontrada frequentemente em promoção. Seu aroma é mais gourmand, sendo uma das preferidas do público feminino.

As notas de topo são Ameixa, Notas Ozônicas, Toranja e Bergamota. As notas de coração são Avelã, Mel, Cedro, Madeira de Cashmere, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Madeira de Âmbar, Patchouli ou Oriza, Musgo de Carvalho e Vetiver.

1 Million Parfum

Em 2020 a Paco Rabanne lançou ‘o rei da balada’, captando o aroma da versão original, porém mais adocicado, e transformando em algo mais ‘explosivo’ e com melhor desempenho, fixando mais de dez horas e fixando mais de quatro horas.

Possui notas de Tuberosa, Sal, Notas Solares, Âmbar Cinzento, Couro, Óleo de Monoi, Cashmeran, Ládano e Pinheiro.

1 Million Elixir

O último lançamento da marca foi o Elixir, em 2022. Mesmo com a proposta de fixar e projetar mais que a versão parfum, isso não acontece e o desempenho é inferior. Possui uma proposta romântica, ficando entre as versões tradicional e Lucky.

As notas de topo são Maçã e Davana. As notas de coração são Rosa Damascena, Osmanthus e Cedro e as notas de fundo são Absoluto de Baunilha, Fava Tonka e Patchouli ou Oriza.

