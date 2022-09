Vale a pena ter um perfume importado? Veja as 4 fragrâncias femininas ‘obrigatórias’ na sua coleção Imagem: Pexels

Para quem gosta de perfumes, os importados sem dúvidas estão na lista dos mais requisitados. Contudo, é preciso investir certo, principalmente se a verba para a compra de novas fragrâncias for curta. Por isso, a youtuber especializada em perfumes, Fernanda Grillo, listou quais são os perfumes básicos e clássicos para começar uma coleção importada. Confira:

La Vie Est Belle - Lâncome

Essa é uma das fragrâncias adocicadas mais clássicas para começar uma coleção de importados. Mesmo com um aroma bem conhecido, é uma boa escolha para você não se arrepender, já que a fragrância costuma agradar.

As notas de topo são Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli ou Oriza e Fava Tonka.

Miss Dior Eau de Parfum 2017

Desde o seu lançamento, esse perfume cítrico passou por diversas reformulações. para a especialista, a versão de 2017 é uma das melhores, pois agrada tanto quem usa quanto quem sente.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Laranja Sanguínea, Laranja Doce, Mandarina, Bergamota da Calábria e Limão. As notas de coração são Rosa de Grasse, Rosa Damascena e Folha de Jasmim e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza e Jacarandá.

J’adore Lumiere Eau de Toilette - Dior

Mesmo sendo um perfume antigo, seu aroma é considerado moderno. É versátil na idade, podendo ser utilizado tanto por pessoas mais jovem quanto mulheres mais velhas.

As notas de topo são Laranja Sanguínea e Limão. As notas de coração são Magnólia, Néroli e Rosa Damascena e as notas de fundo são Sândalo e Baunilha.

Nina - Nina Ricci

As notas de topo são Limão de Amalfi e Lima. As notas de coração são Maçã Granny Smith, Pralinê, Peônia e Datura e as notas de fundo são Macieira, Almíscar e Cedro da Virgínia.

