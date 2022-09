Perfumes femininos que FIXAM POR 24 HORAS existem? Confira no texto Imagem: Pexels

A qualidade de um perfume é medida não somente pela naturalidade do aroma, mas também pelo poder de fixação. Cada pessoa reage a fixação de uma forma, com algumas peles sendo mais fáceis de fixar. Contudo, alguns perfumes conseguem desenvolver um melhor desempenho, fixando até o dia seguinte de uso. Veja quais são eles, segundo a youtuber Tainá Heille.

The One - Dolce&Gabbana

Possui um aroma sofisticado e moderno, sendo fácil de agradar. O perfume promete fixar bem na pele e passar para a roupa de outras pessoas após um abraço.

As notas de topo são Pêssego, Lichia, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Lírio, Ameixa, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Almíscar e Vetiver.

Olympea Legend - Paco Rabanne

O famoso ‘perfume bomba’, com uma nota de baunilha que chama atenção, sendo indicado para pessoas que amam fragrâncias doces. A especialista Tainá não indica a compra ‘no escuro’, ou seja, sem sentir o perfume, pois o aroma é forte e deixa rastro, não sendo agradável para todas as pessoas.

As notas de topo são Ameixa, Damasco e Sal Marinho. As notas de coração são Notas Florais e Flor de Gengibre e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Âmbar e Areia.

Chance Eau Tendre - Chanel

Esse perfume não está entre as fragrâncias mais conhecidas da marca Chanel, mas traz toda a qualidade já conhecida da empresa. Possui um aroma que agrada não somente quem usa, mas também quem sente.

As notas de topo são Marmelo e Toranja. As notas de coração são Jacinto e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Íris, Cedro da Virgínia e Âmbar.

