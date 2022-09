Perfumes com bom custo-benefício e ‘aroma de riqueza’

Perfumes com bom custo-benefício e com ‘aroma de riqueza’ Imagem: Freepik

Você busca por uma fragrância nacional que tenha um bom preço, mas com um aroma agradável e diferenciado? Então confira a lista a seguir elaborada pelo canal ‘Perfumando-se’, com dicas de perfumes que trazem um ‘cheiro de rica’, mas que possuem bom custo benefício.

Luz dos Olhos Teus - Avon

Um perfume clássico, lançado há mais de 20 anos. É um âmbar, onde a amora preta e a tâmara fazem uma boa contrapartida entre o adocicado e o azedo, sendo ideal para dias mais frescos. Sua fixação em média de 4 horas.

As notas de topo são Amora preta, Pêssego Branco, Noz-moscada e Pimenta Rosa. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Lírio-do-Vale e Rosa Damascena e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha de Bourbon e Ládano espanhol.

Atlantis Woman - PedraLab

Esse perfume é um contratipo inspirado em Versace Pour Femme Dylan Blue, um aroma totalmente ‘fora do radar’. Atlantis possui um aroma de limpeza e frescor, lembrando um cheiro de xampu refinado. Ele se difere do perfume original pelo toque aveludado, dando uma sensação sofisticada ao perfume da PedraLab.

LEIA TAMBÉM: Perfumes com ‘cheiro de rica’, mas com preço que cabe no seu bolso

As notas da fragrância original são topo: Maçã Granny Smith, Groselha Preta, Trevo-Branco, Myosotis e Perilla ou Shiso. As notas de coração são Pêssego, Petalia, Rosa Mosqueta, Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Madeiras Brancas, Styrax e Patchouli ou Oriza.

LOV | U - Avon

Essa é uma fragrância lançada recentemente, ainda em 2022. Alguns amantes de perfumes dizem que seu aroma lembra o importado 212 VIP Rosé. Sua fixação dura em torno de quatro horas.

As notas de topo são Framboesa, Flores Aquáticas e Pimenta Rosa. As notas de coração são Óleo de Rosa, Champanhe Rosé e Orquídea Vanda Red e as notas de fundo são Maçã do Amor, Chantilly, Madeira de Cashmere e Creme de Amêndoa.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes nacionais baratos e com excelente fixação

⋅ 4 perfumes masculinos nacionais que AGRADAM MUITO as mulheres

⋅ Bons e baratos: 5 perfumes masculinos nacionais para você adquirir