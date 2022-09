Perfumes nacionais que lembram importados

Está buscando algum perfume nacional com qualidade e aroma de importado? Veja a lista a seguir retirada do canal ‘Perfumando-se’, que traz perfumes da marca Hinode com aromas próximos aos importados.

Eterna Nuit

Lançado em 2018, é inspirado em La Nuit Trésor, da marca Lancôme, contudo, o perfume nacional possui notas mais florais, com o corpo mais doce. Possui bom desempenho, com alta fixação e projeção

As notas de topo são Framboesa, Lichia, Bergamota, Mandarina, Amora e Maçã. As notas de coração são Rosa Negra e Jasmim as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Almíscar Branco e Patchouli ou Oriza.

Rebelle

Rebelle é um perfume charmoso, que lembra não somente os importados Narciso Rodrigues for her e Coco Mademoiselle, mas seu aroma também é parecido com o Elysée, da O Boticário.

As notas de topo são Rosa Turca e Lírio. As notas de coração são Amêndoa e Orquídea e as notas de fundo são Almíscar Branco e Baunilha.

LEIA TAMBÉM: Perfumes com ‘cheiro de rica’, mas com preço que cabe no seu bolso

Venyx L’or

Essa é uma fragrância inspirada em Coco Mademoiselle.

A nota de topo é Folhas de Violeta. As notas de coração são Jasmim Sambac e Rosa e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Eterna Blue

Para a apresentadora do canal, Blue, da linha Eterna, é uma das melhores fragrâncias da marca. Seu aroma se aproxima de Ralph, da Ralph Lauren.

As notas de topo são Maçã Verde, Pera, Maçã Vermelha e Tangerina. As notas de coração são Frésia, Lírio, Violeta e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Notas Amadeiradas e Notas Solares.

Ella Radiance

As notas de topo são Champaca e Violeta. As notas de coração são Orquídea, Rosa e Ameixa e as notas de fundo são Pau-Rosa, Almíscar, Amora e Baunilha. É inspirado em J’Adore, da Dior, com o aroma bem próximo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ ‘Perfumes bombas’: veja 5 perfumes da marca Boticário com ótima fixação

⋅ Essas são as fragrâncias femininas de cada uma das marcas nacionais que mais agradam o olfato masculino

⋅ Vale a pena investir em body splashs? Veja os queridinhos de uma marca brasileira