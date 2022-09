Esses perfumes nacionais fixam e projetam por horas!

Valorizando a cultura e a indústria nacional, muitos colecionadores de perfumes possuem as fragrâncias do Brasil como as queridinhas. E não é pra menos, já que as marcas importadas não são as únicas que prometem qualidade, alta fixação e projeção. E para mostrar isso literalmente na pele, o canal ‘Style Scent’ listou perfumes nacionais que fixam e projetam muito. Confira a seguir quais são eles.

Egeo Bomb Black - O Boticário

Essa é antiga fragrância Egeo Bomb Caramel, que teve apenas o nome alterado, já que a fragrância é praticamente a mesma. Possui uma forte presença do aroma de caramelo, por isso seu uso deve ser maneirado e em dias frios. É o famoso perfume ‘baladeiro’, com fixação de mais de oito horas e projeção de três horas.

As notas de topo são Bergamota, Artemísia, Limão, Maçã, Hortelã e Folhas Verdes. As notas de coração são Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Baunilha, Almíscar, Tiramisu e Sândalo.

Homem Cor.Agio - Natura

Com inspiração em 1 Million, Homem Cor.Agio também chama a atenção de longe. Possui uma abertura ambarada e um pouco mais doce, ideal para encontros noturnos.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Canela, Maçã, Hortelã, Bergamota, Toranja e Pimenta Rosa as notas de coração são Rosa, Couro, Lavanda, Lírio-do-Vale e Angélica as notas de fundo são Âmbar, Ládano, Cumarina, Cedro e Copaíba.

Malbec Gold e Absolut - O Boticário

Essas fragrâncias pertencem a uma das linhas mais conhecidas nacionalmente. Gold chama a atenção pelos acordes ambarado e amadeirado. Fixa por mais de dez horas e projeta muito bem. Mas se você prefere um perfume ‘zero açúcar’, Absolut é a melhor escolha. É um perfume mais sofisticado e ideal para momentos mais sérios, como casamentos e formaturas.

As notas de topo de Malbec Gold são Cardamomo e Bergamota. As notas de coração são Notas Amadeiradas e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Âmbar e Almíscar. Já as notas de topo de Absolut são Cedro, Pimenta Preta, Olíbano, Cassis, Cardamomo, Bergamota, Folhas de Violeta, Limão, Lima e Mandarina. As notas de coração são Licor, Frutas Secas, Patchouli da Indonésia e Cedro da Virgínia e as notas de fundo são Couro, Benjoim, Âmbar, Musgo de Carvalho e Almíscar.

Absolute by Exclusive - Avon

Essa é uma fragrância mais difícil de agradar, por isso você deve conhecer o aroma antes de comprar. Possui um forte aroma de de madeira oud, o que faz com que o aroma fixe e projete muito.

As notas de topo são Limão Siciliano, Gerânio africano e Lavanda. As notas de coração são Agarwood (Oud), Cedro do Texas, Safraleine® e Incenso e as notas de fundo são Âmbar, Patchouli da Indonésia e Ambreine.