Perfumes indispensáveis para uma mulher elegante

Se você deseja se sentir uma mulher elegante, as fragrâncias a seguir são indispensáveis na sua coleção. Porém, se você deseja se sentir cheirosa, mas economizando, a apresentadora Suh, do canal ‘Perfumando-se’, listou quais são as fragrâncias inspiradas que mais se assemelham a esses perfumes elegantes. Confira.

Lily Eau de Parfum - O Boticário

Um perfume elegante e sedutor, que agrada muito o olfato masculino. Traz o clássico aroma floral considerado vintage. Quem deseja adquirir um inspirado, 076 da Thipos é uma boa escolha.

As notas de topo são Pêssego, Damasco, Pera, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Gardênia, Osmanthus, Violeta, Íris, Narciso e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar, Baunilha, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Vetiver e Musgo.

Miss Dior Eau de Parfum (2021)

Para mulheres que desejam investir um pouco mais e adquirir uma fragrância importante, Miss Dior é uma ótima escolha. Possui diversas versões e a de 2021 é a mais indicada pela especialista, por possuir um aroma mais suave e fresco. A fragrância contratipo que se assemelha ao Miss Dior é Idem Nº35, contudo a inspiração vem da versão de 2013, sendo essa um pouco mais robusta.

As notas de topo são Íris, Peônia e Lírio-do-Vale. As notas de coração são Damasco, Rosa e Pêssego e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Fava Tonka, Benjoim e Sândalo.

Make Me Fever Gold - Mahogany

Para os especialistas em perfumes, essa fragrância é próxima ao Chloé Eau de Parfum, principalmente na sua evolução.

As notas de topo são Lichia e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Gerânio e as notas de fundo são Rosa, Almíscar Branco e Cedro.

J’Adore - Dior

Outra fragrância elegante da marca Dior, porém mais clássica, é a J’Adore, um floral frutado e adocicado. Para quem gosta de fragrâncias inspiradas, Lúmis da Eudora pode ser uma opção. Mesmo não se assemelhando tanto no início, após algum tempo na pele, os aromas se encontram.

As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota as notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro.

