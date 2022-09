Perfumes femininos que FIXAM POR MUITO TEMPO

Os perfumes importados são conhecidos não somente pela qualidade, mas também pela fixação. O desempenho da fragrância não depende somente desses dois fatores, mas as marcas a seguir se destacam justamente por eles. Veja quais são a seguir. As indicações são da youtuber Tainá Heille.

La Vie Est Belle - Lancôme

A fragrância se tornou um clássico do mundo das perfumarias e uma das mais vendidas. Também é uma fragrância adocicada, contudo, diferente de Olympea Legend, agrada com mais facilidade devido às notas florais.

As notas de topo são Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli ou Oriza e Fava Tonka.

Coco Mademoiselle - Chanel

Outro clássico da perfumaria importada, Coco Mademoiselle também está na lista das fragrâncias mais vendidas do mundo. É um perfume moderno, sofisticado e versátil, podendo ser utilizado em qualquer horário do dia e estação do ano.

As notas de topo são Laranja, Mandarina, Bergamota e Flor de Laranjeira. As notas de coração são Rosa Turca, Jasmim, Mimosa e Ylang Ylang e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar Branco, Baunilha, Vetiver, Fava Tonka e Opoponax. A fragrância foi premiada pelo ‘FiFi Award Best National Advertising Campaign’ de 2008.

Eternity Love - TB Cosméticos

Além das duas fragrâncias importadas, uma dica extra da youtuber Luma Servio é o Eternity Love, inspirado em Le Parfum, de Elie Saab. A fragrância original possui nota de topo de Flor de Laranjeira Africana, nota de coração de Jasmim e as notas de fundo de Mel branco, Patchouli ou Oriza, Rosa e Cedro da Virgínia, com o aroma do perfume inspirado bem próximo.

