Durma nessa posição se você deseja evitar dores nas costas

A hora de dormir é um dos momentos mais importantes do dia. É o sono que regula a saúde, se recuperando das atividades e repondo as energias para o dia seguinte. É por isso que, nesse momento, é imprescindível que nada o interrompa. Logo, a postura que você dorme deve ser confortável pois também influencia no bem-estar. De acordo com o site Meganotícias, o ser humano passa um terço da vida dormindo, então imagina passar todo esse tempo dormindo errado?

Qual a melhor forma de dormir?

A dor nas costas é uma queixa muito comum entre a população e ela pode estar ligada ao jeito que você anda, senta e claro, dorme. Por isso, veja dicas de como dormir de maneira correta.

LEIA TAMBÉM: ‘Doença do tatu’: entenda o que causa a infecção que matou um adolescente de 16 anos, no Piauí

Se você já sofre com dores na coluna regularmente, os médicos recomentam que toda a sua coluna seja apoiada na hora de dormir. “Dormir de costas leva a menos dor nas costas porque permite um alinhamento mais natural da coluna”, explica a diretora médica do Laboratório do Sono da Universidade de Maryland, Dra. Jennifer So ao site Health (texto em inglês).

Porém, se a dor estiver concentrada somente em um lugar das costas, seja na parte superior ou inferior, a postura pode ser mais desconfortável do que aliviar as dores. Para esse caso, a Sleep Foundation recomenda que a melhor forma é deitar de lado, com um travesseiro ou cobertor entre os joelhos para que os quadris não fiquem comprimidos.

É necessário também um travesseiro alto o suficiente na cabeça, para que o pescoço fique alinhado junto à coluna. Dessa forma as dores no pescoço são evitadas.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Conheça 3 exercícios eficazes para combater a dor lombar

⋅ Falta de vitamina D? Esses são os 4 alimentos que mais fornecem esse tipo de nutriente

⋅ Mulher descobre doença rara ao mudar de casa