Falta de vitamina D? Esses são os 4 alimentos que mais fornecem esse tipo de nutriente

Assim como as outras, a vitamina D é extremamente necessária para a saúde. É ela quem regula os níveis de fosfato e cálcio no corpo, mantendo os ossos saudáveis. Além disso, essa vitamina também ajuda a prevenir doenças autoimunes.

Uma das principais formas de obter a vitamina D é através dos raios solares, com o corpo humano conseguindo sintetizá-la naturalmente a partir dos raios ultravioleta. Porém, de acordo com o site Meganotícias, com o estilo de vida atual, com home office e horários ao ar livre limitados, boa parte da população não possui os níveis recomendados dessa vitamina. Segundo um estudo recente do Instituto de Nutrición y Tecnologia de los Alimentos (INTA) em parceria com a Universidade Católica e o Finis Terrae, 70% da população tem deficiência de vitamina D.

A solução recomendada para manter bons níveis é consumir alimentos ricos em vitamina D. Confira os melhores a seguir.

Atum enlatado

Alguns peixes possui bons níveis de vitamina D em sua composição, como o atum enlatado, indicado principalmente pelo valor mais em conta. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informa que 100 gramas de atum enlatado contém 34% da dose diária recomendada. Porém, é preciso controle no consumo desse peixe pois ele possui alta concentração de mercúrio, que pode causar outros problemas ao organismo. Por isso, consulte um nutricionista para criar uma dieta balanceada.

Salmão

Além do atum, o salmão também possui alta concentração da vitamina, com 66% da dose diária sendo consumida em 100 gramas.

Cogumelos

Assim como os seres humanos, os cogumelos obtém a vitamina D por meio da luz solar, sendo a única fonte vegetal que possui o nutriente.

Ovos

Uma fonte mais barata é a gema de ovo, que também possui proteínas e minerais. O alimento possui 5% da dose diária recomendada, que varia de acordo com a exposição ao sol e a qualidade da comida oferecida para as galinhas. Os animais criados ao ar livre podem produzir ovos de 3 a 4 vezes com maior concentração.

