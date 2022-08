Maquiagem: O que é o efeito #GlazedSkin e como ele pode te deixar mais jovem

A pele fosca tomou conta dos rostos mais perfeitos entre os anos 90 e 2000. Nessa época, qualquer coisa mais brilhante era considerada não natural. Mas, pasmem, foi Hailey Bieber que trouxe de volta a ideia da pele “glow” para nós. A modelo se inspirou para criar uma aparência de pele macia e úmida, sem perder de vista todas as qualidades de uma pele saudável.

Claro, esta não é a primeira vez que a “pele glow” se tornou uma tendência. Inclusive ela é basicamente uma versão mais moderna da “pele de mel” e da “maquiagem transparente”.

A única diferença é que a pele é mega-hidratada e sua textura natural agora é colocada em ênfase. Nesta tendência, a pele não tem obrigação de parecer perfeita, mas deve parecer bem nutrida.

Bem, num país tropical como o nosso, é praticamente impossível ter uma pele sem brilho e sem estar sempre úmida. Essa é a textura da pele real das brasileiras. Por isso, preparamos dicas para que você consiga um efeito Glazed Skin duradouro e em casa.

Produtos clareadores e hidratantes

O primeiro passo é iniciar sua rotina de cuidados com a pele com produtos clareadores e hidratantes em conformidade com o seu tipo de pele. Ah, lembre sempre de manter a rotina de uso do protetor solar.

Base leve com óleo facial

Depois, aplique a base do seu uso ou misture a base com um pouco de óleo facial ou sérum. Elisse Joson, maquiador profissional da Mark Qua, é fã desse truque (base + óleo facial) simplesmente porque a mistura favorece maior leveza na make. Experimente sua base com óleo de rosa mosqueta, certamente o efeito ficará incrível.

Aplique corretivo

Para as áreas manchadas, não hesite em aplicar o corretivo para homogeneizar o tom com o restante do rosto.

Gloss facial

Nos pontos altos do rosto: maçãs do rosto e ponta do nariz, use um gloss facial ou iluminador líquido. Você também pode experimentar aplicar um blush brilhante que fará em suas bochechas um tom único de rosa.

Gloss ou protetor labial colorido

Coloque cor nos lábios. Lábios com gloss aumentam o efeito Glazed Skin.