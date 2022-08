Maquiagem: 3 truques para ter sobrancelhas mais grossas e conquistar uma aparência mais jovem

Diferente da tendência dos anos 90, as sobrancelhas atuais pedem um estilo mais repleto de pelos, fazendo com que sejam mais grossas. Mas, como você consegue sobrancelhas cheias e emolduradas quando você não tem um maquiador profissional de prontidão? É isso que trazemos para você.

Confira 3 truques que você pode fazer em casa e aproveite ao máximo suas sobrancelhas.

ATENÇÃO: As informações contidas neste texto tem o objetivo apenas de informar. Para estabelecer a rotina de cuidados com a pele que esteja de acordo com as suas necessidades, consulte sempre um médico dermatologista.

Com maquiagem

Em primeiro lugar, delineie com um lápis de sobrancelha, desenhando uma linha embaixo da sobrancelha. Usando o mesmo lápis, preencha os espaços vazios com pequenos movimentos semelhantes aos pelos.

Hoje, existem inúmeras técnicas e produtos que podem preencher as falhas e deixar o delineado de sua sobrancelha ainda mais marcante. Independente do que você escolha, o importante é não preencher demais os cantos internos nem deixar os pontos finais muito marcados. Suavize usando um pincel mais denso ou um cotonete.

Gel de sobrancelha

Ultimamente esse produto tem se mostrado um aliado por sua fácil aplicação e durabilidade na pele. O gel de sobrancelhas pode durar até depois de retirar a maquiagem, mas não é algo permanente.

Para usá-lo, siga as informações contidas na embalagem, mas a maioria funciona quando usamos o pincel para pintar os fios. Esse truque pode ser bem útil se você já tem alguns fios das sobrancelhas brancos.

Dê um empurrão no crescimento

Vários produtos no mercado prometem ajudar no crescimento de fios mais fortes e óleos são muito bons nisso. Esse tipo de produto, quando enriquecido com vitaminas, além de estimular o crescimento, cria uma barreira que bloqueia a umidade.

Óleos conhecidos por seus resultados são o de jojoba e ricínio. Aplique nas sobrancelhas antes de dormir e veja o resultado em algumas semanas e meses.