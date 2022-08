Maquiagem: Como fazer o delineado sereia que é trend no TikTok

Na mitologia grega, as sereias são um símbolo de sedução, suas canções são tão encantadoras que podem atrair marinheiros para a morte. Ao longo da história moderna, a frase tornou-se sinônimo de mulheres que são ao mesmo tempo atraentes e perigosas. E esta é a tendência de maquiagem mais recente do TikTok, conhecida como olhos de sereia.

Tudo começou há algumas semanas com a criadora @DanielleMarcan, que tornou seu olhar mais sedutor com movimentos alongados de delineador preto ao longo dos cantos internos e externos dos olhos.

Desde então, a hashtag #SirenEyes acumulou milhões de visualizações, inspirando os usuários a explorar sua “feminilidade sombria”, como Danielle Marcan se refere, e a pontuar seus olhos com um toque de sedução.

A maquiadora profissional Carolina Dali nos esclarece e dá dicas de como fazer o delineado sereia: “Ele levanta, alonga e abre os olhos”.

Se você está interessada na auto-maquiagem dos olhos de sereia, Dali enfatiza a importância de encaixar a ideia no formato do seu olho: “Se é a primeira vez que tenta, brinque com ele quando não tiver para onde ir”, diz ela. “Sombra e linha onde melhor complementa o seu próprio formato de olho”.

Para diferentes tipos de olhos

Para quem tem olhos no lado menor, a maquiadora orienta delinear o centro da linha dos cílios com um delineador nude para abrir ainda mais os olhos.

Se seus olhos estiverem mais próximos um do outro, “passe levemente o delineador no canto interno e siga com um toque de sombra champanhe para iluminar essa área e criar uma ilusão de mais espaço entre os olhos”.

Para corrigir eventuais erros e aperfeiçoar as linhas, cotonetes e água micelar ajudam muito.