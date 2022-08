Os signos que lutam com determinação para esquecer o ex

Quando o assunto é superar um relacionamento que chegou ao fim, alguns signos do zodíaco podem tirar uma grande força dos seus corações para seguir em frente de uma vez por todas. Eles buscam deixar este amor no passado e conseguem visualizar o futuro com mais otimismo.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

O ariano sempre tem garra para conseguir algo, mesmo que isso envolva sentimentos difíceis como esquecer alguém que ama ou amou muito. Elel fará o possível para conversar muito consigo mesmo sobre o quanto o relacionamento já não dava mais certo e pode se afastar totalmente, buscando novos rumos para a sua vida. Este signo é o que mais tem certeza de que as tristezas não duram para sempre.

Leão

O leonino se apega a autoconfiança e o valor que dá a si mesmo para deixar de amar alguém que já não o faz se sentir especial. As rupturas mexem muito com seu emocional, mas ele busca em novos objetivos e conquistas uma forma de não se afundar na tristeza. Por mais que seja muito apaixonado, ele também é orgulhoso e tentará construir um futuro melhor o quanto antes.

Confira mais: Os signos que precisam se preparar para o aumento de intuição

Sagitário

O sagitariano pode estar de coração quebrado, mas sempre acha uma forma de começar a viver novas aventuras. Mesmo que ainda não tenha se recuperado, ele começa a seguir em frente e deixar o drama para trás de maneira drástica, obrigando-se a se desfazer do que não serve mais. Muitos deles podem tomar rumos inesperados neste caminho.

Aquário

O aquariano pode criar laços muito fortes com quem ama ou amou, mas ele aceita que tudo na vida tem o seu tempo e prefere investir no novo. Por sempre olhar ao horizonte, é mais fácil que este signo desapegue e comece a investir energias, foco e pensamentos para construir novas vivencias. Ele não se rende e partirá em uma aventura de conhecimento interno e externo.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!