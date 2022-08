Os signos que precisam se preparar para o aumento de intuição

O primeiro fim de semana de agosto de 2022 começa com as energias poderosas de uma Lua de Escorpião. Nesses dias, alguns signos do zodíaco podem ter a intuição despertada e é preciso saber lidar com isso positivamente.

Confira quais são os signos:

Câncer

Existe uma energia aconchegante, mas também um pouco desafiadora chegando no primeiro fim de semana de agosto de 2022. É hora de se concentrar nos projetos e tarefas, pois a intuição pode ser alta para poder realizar tudo da melhor forma; sua inspiração e criatividade também ficam em alta. No entanto, é necessário deixar no passado os dramas, pois eles podem tirar focos importantes. Sua confiança e autoestima ficam mais fortes quando você decide o próximo passo e para de se lamentar.

Sagitário

A sensibilidade e a intuição devem ficar cada vez mais altas e é impossível não perceber. Isso pode ser usado a seu favor, mas também exige proteção dos pensamentos, emoções e saúde; prefira se afastar daquilo que é nocivo e da negatividade das pessoas. Esta fase será efervescente para alguns assuntos e verdades, mas é necessário manter a calma e aplicar a energia positivamente em seu caminho.

Capricórnio

As energias são mais intensas e isso pede a sua calma; a intuição deve vir junto com a paciência e compreensão para ser positiva. Lembre-se que é preciso olhar além de si mesmo, pois o momento pode trazer revelações importantes sobre outras pessoas. Não se feche para comunicações e conversas. Comece a valorizar os vínculos preciosos que o apoiam e entregam energias positivas.

Peixes

Desafios e compromissos podem deixar este fim de semana um pouco cansativo, mas é preciso aproveitar i aumento da intuição para compreender onde é preciso focar sua energia. A confiança em si mesmo aumenta e é mais fácil decifrar algumas mensagens. Expresse-se mais e compreenda como o sexto sentido pode auxiliar em alguns objetivos. É possível que os piscianos lidem também com um aumento do poder de atração.

