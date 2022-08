5 desenhos aparentemente inocentes, mas que JÁ FORAM PROIBIDOS

Eles parecem inofensivos, mas alguns desenhos que fizeram parte da infância ou outros mais atuais apresentam alguns episódios considerados polêmicos. Para as crianças que assistem, essas cenas inadequadas podem até passar despercebidas, mas para adultos mais atentos, os episódios podem ser perturbadores. Se você está curioso para saber quais são esses desenhos, confira a seguir 5 episódios de desenhos famosos que já foram proibidos, de acordo com o site Legião dos Heróis.

Tiny Toons - Uma Cerveja

Nesse episódio com personagens clássicos, Perninha, Plucky Ducky e Gaguinho tomam uma cerveja e acabam ficando embriagados. Eles chegam até a ir para a escola e andar pelas ruas nesse estado.

Para completar, no fim do episódio eles dirigem um carro, caem em um princípio e acabam morrendo. Segundo o site, esse episódio foi exibido apenas uma vez na televisão.

Peppa Pig - Mr. Skinnylegs

O público alvo do desenho Peppa Pig são as crianças bem pequenas, e você pode nunca ter assistido, já que a produção é relativamente nova, mas provavelmente tem um filho, um sobrinho ou alguma criança na família que já possou horas na frente da televisão assistindo essa família de porquinhos.

Neste episódio em si, Peppa, a personagem principal, ensina as crianças que as ranhas aparentam ser assustadoras, mas que elas são inofensivas caso tome cuidado, então não precisa fazer mal a elas. Contudo, a Austrália não quis saber muito dessa lição e baniu o episódio por lá.

Bob Esponja - Gary Takes a Bath

Foi preciso apenas uma cena ir ao ar para excluir a existência desse episódio da televisão. No clássico Bob Esponja, que há anos faz a diversão de crianças (e também de adultos) foi feita uma piada de muito mal gosto envolvendo prisão e estupro. Gary, a lesma de estimação do personagem principal, vai tomar banho, e Bob Esponja diz que ele “não pode deixar o sabonete cair”.

Pokémon - Electric Soldier Porygon

Esse é um episódio aparentemente comum e sem nenhuma cena grave, contudo, antes mesmo de fazer sucesso por aqui, o desenho foi alvo de uma polêmica no Japão. Na cena em si, as luzes coloridas piscando em uma luta envolvendo Pikachu e Porygon fez muitas crianças do país passarem mal, com desmaios e tonturas, e a notícia se espalhou pelo mundo.

Óbvio, com o sucesso de Pokémon, ele foi levado para outros países, mas esse episódio nunca foi exibido.

Dragon Ball - Vários episódios

Não foi só no primeiro ‘Kamehameha’, que tem uma cena de abuso sexual, que Dragon Ball passou dos limites. Na temporada inicial, que mostra as aventuras de Goku ainda criança, o desenho carrega muito humor e cenas adultas.

A personagem Bulma aparece seminua em vários episódios, e Mestre Kame, um senhor de mais de trezentos anos, se aproveita disso. Também existiam piadas sobre Yamcha ter ‘medo’ de mulheres.

