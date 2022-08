4 videogames antigos e baratos para você colecionar

Se você gosta produtos nostálgicos, provavelmente se lembra dos videogames que fizeram sucesso na sua infância. Atualmente, as marcas estão lançando consoles cada vez mais modernos, mas se você ama os clássicos, que tal relembrar alguns deles? Pode ser que desperte a vontade de você colecioná-los.

Master System

Master System é um clássico da era 8-bits, lançado no Japão em 1986 e no Brasil em 1989, pela fabricante de brinquedos Tec Toy, que tinha os direitos dos consoles da marca Sega. Foi sucesso de vendas no país e teve diversas outras versões lançadas.

Ainda é possível encontrar modelos em lojas de produtos antigos e na internet, mas caso queira adquirir um novo e relembrar a infância, a empresa lançou o Master System Evolution, com os jogos mais clássicos já inclusos na memória do aparelho.

Dynavision

Também com jogos 8-bits, Dynavision é o famoso console clone, uma versão mais barata de videogames importados. Foi lançado em 1983, copiando o Atari 2600. Teve diversas versões posteriores e o que chamava a atenção era o seu controle considerado moderno e os jogos em formato de cartucho com 36, 64, 94, 101 e 106 jogos.

É até hoje um videogame com bom custo benefício, pois sua composição é simples, logo, não costuma apresentar muitos defeitos ao longo do tempo. É facilmente encontrado na internet para venda.

Mega Drive 3

Indo para a era 16-bits, esse console também é da Sega, sendo sucessor do Master System. Foi lançado em 1994, com preço mais em conta do que os seus concorrentes. É possível encontrar diversas versões com jogos na memória, entre 10 e 30 games.

PlayStation 1

Esse foi o primeiro videogame da gigante Sony, lançado em 1994. Também chamado de PS1, ele já chegou desbancando a concorrência e sendo uma das percursoras no uso de CD ao invés de cartucho. Possui duas versões: a fat, sendo esse mais robusto, e a slim, menor e mais fino.

