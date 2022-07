4 bandas de uma música só

O sonho de qualquer músico é fazer com que a sua música seja cantada por o maior número de pessoas possíveis. E muitos deles até conseguem, porém, acabam parando por aí. Confira a seguir 4 bandas que fizeram enorme sucesso algumas décadas atrás apenas com uma música. A lista foi elaborada por Nog, do ‘Canal 90′.

Noite de Prazer - Brylho

Você já viu por aqui músicas que você sempre cantou errado e não sabia, e essa canção, além de pertencer a essa lista, também se encontra nas bandas e artistas de um hit só. ‘Noite do Prazer’, daBrylho foi o único sucesso do grupo, além disso, o refrão sempre foi cantado errado: “Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando B.B. King sem parar” era trocado por “trocando de biquíni sem parar”. O vocalista Cláudio Zoli seguiu carreira solo após o fim da banda.

Torn - Natalie Imbruglia

A música foi topo nas paradas britânicas e sucesso em diversos países, incluindo o Brasil. Em virtude do sucesso de ‘Torn’, outras músicas da cantora acabou tocando nas rádios, mas nenhuma chegou perto desse clássico. Essa música também já apareceu no Metro World News Brasil nas 4 músicas que fizeram muito sucesso nos anos 90 e que você provavelmente cantou muito.

Sábado de Sol - Baba Cósmica

Muita gente não sabe e talvez você só esteja descobrindo agora, mas a canção ‘Sábado de Sol’, uma letra cômica que fez sucesso com os ‘Mamonas Assassinas’, é na verdade da banda ‘Baba Cósmica’. Diferente dos Mamonas, a banda parou por aí e só lançou esse hit, encerrando as atividades logo três anos depois que surgiram.

LEIA TAMBÉM: Esses famosos abandonaram a carreira e mudaram totalmente de vida E VOCÊ NÃO SABIA

O Surto - A Cera

Imagina ter uma banda com poucos hits e a autoria de um deles ainda ser dada para outra banda? Muitas pessoas juram de pé junto que essa música é do ‘Charlie Brown Jr.’, outras ainda garantem que já ouviu o ‘Raimundos’ cantando, mas ‘A Cera’ foi a única música de sucesso da banda ‘O Surto’.