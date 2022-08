Famosos que sumiram: essas 5 celebridades saíram dos holofotes e mudaram completamente de vida

Anna D’Lira e Mariana Blum

Segundo o ‘Canal 90′, a atriz que interpretou a personagem Rosa, no seriado ‘O Mundo da Lua’, uma empregada hilária que passava o tempo todo ao lado do rádio, se mudou para a Suíça após o fim da série e se tornou professora de línguas.

Outra atriz conhecida pelo seriado foi Mariana Blum, que interpretava Juliana Silva e Silva, a irmã mais velha do personagem principal. Ela trilhou vários caminhos, sendo enfermeira, dubladora e escrevendo roteiros para a televisão.

Ana Lilian de la Macorra

Mesmo não aparecendo com frequência no seriado ‘Chaves’, a personagem Paty é muito lembrada e querida pelos fãs. Ela era o amor platônico tanto do Quico quanto do Chaves. Durante toda a produção, a personagem foi interpretada por três atrizes diferentes, sendo a terceira a mais conhecida. De início, Ana Lilian de la Macorra era apenas assistente de produção do programa, mas foi escalada para atuar pelo próprio Roberto Bolaños, criador e ator principal.

Tempo depois ela decidiu deixar a produção e trabalhou na parte administrativa da Televisa, mas abandonou de vez a televisão para se formar em psicologia e se especializar em psicoterapia, atuando na área. Ela também tem mestrado em literatura e é escritora.

LEIA TAMBÉM: ‘Mais Você’ comete gafe e mostra VT de macaco ao falar sobre caso de racismo contra filhos de Bruno Gagliasso e Gio Ewbank

Alan Frank

Alan foi o tecladista de uma das maiores ‘boy bands’ brasileira, o grupo ‘Polegar’. Na época, ele também atuou em alguns filmes como os ‘Trapalhões, atuando também ao lado de Angélica e do Gugu. Chegou até a apresentar um programa da Record, mas ele saiu da televisão e decidiu seguir a carreira médica, se especializando em Oftalmologia.

Neusa Borges

A atriz tem mais de 60 anos de carreira e tem diversos papéis marcantes nas telenovelas. Depois dessas longas décadas, chegou a ficar longe da televisão, se mudando para Salvador e abrindo um brechó. Contudo, ela continua atuando em diversas produções.

LEIA MAIS:

⋅ 4 bandas de uma música só

⋅ Esses famosos abandonaram a carreira e mudaram totalmente de vida E VOCÊ NÃO SABIA

⋅ Músicas que você sempre cantou errado E NÃO SABIA