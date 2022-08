Você sempre cantou essas músicas infantis de forma errada, agora é hora de descobrir o jeito certo

É impossível saber as letras de todas as músicas e até mesmo aquelas que você ama você pode acabar se confundindo em um trecho ou outro. Porém, algumas músicas que se aprende a cantar desde criança também podem ser ensinadas erradas a vida toda.

Agora mais velho, é hora de você descobrir a letra correta dessas quatro canções infantis.

Parabéns

Talvez essa seja a música mais ouvida e cantada de todos os tempos. Eu aposto que você acha que sabe de cor a letra inteirinha, até mesmo de traz para frente, não é mesmo? Porém, mesmo cantando o ‘Parabéns’ milhares de vezes, você provavelmente canta um trecho errado. O correto é “Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida” e não “Parabéns pra você”. A mudança não muda o sentido da música, mas pode ser uma curiosidade para você comentar com os amigos em um próximo aniversário.

Se Essa Rua Fosse Minha

Outra melodia infantil muito conhecida é a ‘Se Essa Rua Fosse Minha’, usada bastante em cantigas de rodas e brincadeiras antigas. O erro está no final da frase, com as crianças aprendendo a cantar “Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ela brilhar”, mas o certo é “Eu mandava, eu mandava ladrilhar”. Brilhando ou ladrilhando, acho a rua ficaria bonita de qualquer forma.

LEIA TAMBÉM: Famosos que sumiram: essas 5 celebridades saíram dos holofotes e mudaram completamente de vida

The Lion Sleeps Tonight (O Rei Leão)

Mais conhecida como “aquela música do rei leão”, ‘The Lion Sleeps Tonight’ é conhecida pelo seu refrão animado cantarolado pelos amigos Timão e Pumba. Mas o que muitas pessoas não sabem é que “Aui mauê, aui mauê...” não é uma frase sem sentido criada por eles. Na verdade, a frase é em inglês e se canta “A whim away, a whim away...”. Não existe uma tradução correta, já que até a frase em inglês, que significa algo como “uma fantasia distante”, pode estar errada.

Contudo, em alguns outros sites, a letra é mostrada na verdade como “A-weema-weh” ou ainda “Wimoweh”, que traduzindo do Zulu significa “you’re a lion” (você é um leão), o que faz bem mais sentido.

Hoje é Domingo

Quem nunca brincou de ‘Hoje é Domingo’ que atire o primeiro cachimbo, digo, pedra. Assim como o parabéns, a troca está em uma única palavra, mas nesse caso, muda todo o contexto. Ao invés de ser “Hoje é domingo, pé de cachimbo”, a forma correta de cantar é “Hoje é domingo, pede cachimbo”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 4 bandas de uma música só

⋅ Músicas que você sempre cantou errado E NÃO SABIA

⋅ Esses famosos abandonaram a carreira e mudaram totalmente de vida E VOCÊ NÃO SABIA