Ciúme doentio: aprenda a diferenciar o que é saudável e o que não é

Ninguém está livre de sentir ciúmes, porém, é preciso saber dosar esse sentimento. Para exemplificar, o ciúme nada mais é do que o medo de perder alguém para outra pessoa. É algo até mesmo comum nas relações, mas é necessário limites.

De acordo com o site Minha Vida, existe um tipo de sentimento chamado ‘ciúme patológico’, que é o controle obsessivo por alguém, seja sobre os seus sentimentos ou comportamentos. Nesse caso, o indivíduo ciumento fica inseguro e começa a levantar ideias infundadas, checar o telefone, saber aonde seu companheiro estava e com quem estava, entre outras formas de controle.

Um erro de quem está sendo questionado é concordar com esse tipo de atitude sem mesmo perceber, dando satisfação e argumentos. Dessa forma, a pessoa enciumada se sente no direito de questionar sempre e cada vez de forma mais invasiva.

Nem todas as pessoas estão dispostas a lidar com esse tipo de situação, principalmente quando o companheiro que te controle se mostra uma boa pessoa quando estão juntos.

O mais correto, nesses momentos, é que ambos busquem apoio externo em um tratamento terapêutico, por exemplo. Esse tipo de ajuda pode mostrar o caminho e explicar que a liberdade em uma relação deve existir.

Esse tipo de atitude, na maioria dos casos, é em virtude de um comportamento cultural passado de geração em geração sendo considerado algo ‘normal’. Como explicado, o ciúme está totalmente ligado a insegurança e também à baixa autoestima.

Aprenda a se relacionar com você mesmo e com os seus próprios sentimentos antes de se relacionar com outras pessoas. Dessa forma, você vai embarcar em qualquer relação de forma saudável.

