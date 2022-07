Relacionamento: 4 formas de evitar uma relação dramática e sem maturidade

Ao entrar em um relacionamento, é de se esperar que a jornada do casal acrescente na vida dos dois. Embora o objetivo seja traçar um caminho de felicidade, é comum que as tempestades cheguem e obriguem aos apaixonados a lidarem com a situação em conjunto, caso o desejo de ambos seja superar a fase ruim.

Com os possíveis problemas que chegam à relação, é possível que a situação se torne ainda mais crítica quando são acrescentadas as doses de drama por uma das partes – ou até mesmo pelas duas. Desconfianças sem fundamentos, brigas por mínimas coisas e estranhamentos desnecessários podem ser completamente evitados, se somados a uma dose de consciência e maturidade.

“Algumas pessoas seguem suas vidas como os ‘feridos ambulantes’ porque estão emocionalmente esgotados pelo drama em seus relacionamentos íntimos”, afirma o psicólogo Jeffrey Bernstein, para o portal Psychology Today.

Você está sendo influenciado

As redes sociais, reality shows, produções audiovisuais, entre outros modelos culturais, podem acabar influenciando a criar cenários onde não existe, quando não se tem base para separar o que é real da ficção. Contudo, os relacionamentos saudáveis não precisam passar por dramas desnecessários.

De acordo com Dr. Bernstein, existem alguns caminhos para deixar de lado o conflito e abraçar um amor feliz e seguro – e sem drama.

4 formas de evitar uma relação dramática e sem maturidade

1 - Gerencie qualquer pensamento danoso sobre seu parceiro: Não diga a si mesmo repetidas vezes que ele é devagar ou irresponsável, ou está te segurando sem haver motivos para tal.

2 - Realize ações espontâneas de gentileza: Faça agrados simples ao seu parceiro como uma massagem, mimos ou até mesmo compartir do mesmo gosto musical. São ferramentas que fazem toda a diferença na relação.

3 - Preste atenção para problemas com álcool: Substâncias excessivas e sem controle podem levar ambos os parceiros a dizerem coisas as quais podem se arrepender depois.

4 - Leve as coisas com empatia, calma e conversas construtivas: Na maioria do tempo, parceiros compartilham responsabilidades para seus problemas. A comunicação é a base de tudo.