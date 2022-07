Relacionamento: 5 passos para se libertar do ex de uma vez por todas (Reprodução/Netflix)

Términos de relacionamentos podem tornar-se em experiências dolorosas e jamais devem ser invalidadas. Embora o tempo consiga resolver muita coisa, quando se trata de superação, há alguns caminhos capazes de agilizar o processo.

É necessário entender que não adianta ficar se culpando, idealizando o relacionamento “como deveria ser” ou se submetendo a cenários infelizes para suprir a falta. Mesmo com a dor, é importante agir com maturidade e sabedoria para as cicatrizes se fecharem de forma orgânica e em um tempo hábil.

Embora o fim de uma relação seja doloroso e incômodo, até porque havia uma rotina e as coisas mudaram, isso não significa que você está impossibilitado de seguir em frente. As circunstâncias podem ter te deixado sem direção, porém é possível resgatar a rota da felicidade.

De acordo com a psicóloga Jennice Vilhauer, para o Psychology Today, independente dos motivos, o término dói, “e que a dor está impedindo você de seguir em frente”. Abaixo você confere algumas maneiras saudáveis, de acordo com a mesma fonte, pois é possível seguir em frente após um rompimento doloroso, mesmo quando a situação queira te convencer do contrário.

Veja mais: Relacionamento: 6 segredos para uma relação duradoura com o parceiro

Cinco passos para se libertar do ex de uma vez por todas

1 - Corte o contato: Não, vocês não precisam ser amigos.

2 - Deixe a fantasia de lado: Pessoas costumam lamentar o relacionamento que eles pensam que poderiam ter.

3 - Estabeleça a paz com o passado: Perdão não é apenas uma ferramenta de livrar-se da conexão com o ex, mas também sobre liberdade emocional.

4 - Saiba que está tudo bem se você ainda o ama: Entenda que o amor por si só não é algo suficiente para manter uma relação.

5 - Se ame mais: Você jamais pode esperar que alguém te trate melhor do que você consigo mesmo.