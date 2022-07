O que fazer quando o toque sexual não te excita mais

Sexo não é somente penetração e as preliminares acompanhadas de toques sexuais são essenciais nas relações. Contudo, é normal passar por momentos onde você não se sente mais com vontade de realizar essa tarefa, principalmente quando se está junto com seu parceiro há certo tempo. Então o que fazer quando isso acontece?

Para começar, é importante compreender que as preliminares são sim importantes, principalmente porque é um sinal para o corpo se preparar pois as coisas vão esquentar. Porém, sem essa parte, não existe excitação, logo o sexo será desconfortável. “Mas quando as preliminares não são boas, você e seu parceiro se sentem menos conectados”, explica a terapeuta sexual Marianne Brandon ao Psychology Today.

Neste momento de crise, é comum que as pessoas comecem a experimentar diferentes tipos de toque e entender o que gostam mais. “Esse é um ótimo primeiro passo, mas muitas vezes não é suficiente pois as pessoas então começam a discutir: ‘eu disse para você me tocar desse jeito, não daquele jeito!’ ou ‘você disse que queria uma massagem primeiro, mas quando eu faço isso, você adormece!’”, exemplifica a especialista.

Por isso, Marianne dá a dica de ter uma preliminar antes da preliminar, ou seja, ‘usar as próprias mãos’ para se excitar. “Seu objetivo é lembrar seu corpo de que você é um ser sexual, tirar o foco de sua cabeça e entrar em seu corpo e amplificar alguma energia sexual autogerada”.

Outras dicas que podem funcionar também envolve mudar o ambiente, como um outro cômodo da casa ou até mesmo um novo lugar e também se concentrar bastante no seu corpo, sem pensar em nada.

Fazendo alguns desses exercícios citados talvez as coisas podem voltar ao eixo. “As preliminares podem se tornar menos emocionantes com o tempo. Mas parar as preliminares provavelmente resultará em sexo menos agradável. Você e seu parceiro podem neutralizar com sucesso essa tendência típica com um pouco de esforço”, finaliza.

